Lyapis.by: группа «Ляпис-98» выкупила одноименный домен 1 18.04.2017, 13:29

У группы «Ляпис-98» появились официальный сайт и социальные сети.

Теперь за жизнью группы можно следить на официальных ресурсах коллектива, пишет tut.by.

— Мы выкупили домен lyapis.by, и сейчас по этому адресу будет сайт нашей группы. Мы заявляем и подчеркиваем свою национальную принадлежность — мы «by». Успех и аншлаги «отцов основателей р-р-радикального шансона» по всему миру подтверждают наш правильный путь. Теперь на наших аккаунтах вы сможете увидеть гастрольный график, посмотреть видео, увидеть отчеты с концертов, — рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.

И для тех зрителей, которые еще не были на концертах второго проекта Сергея Михалка и Ко, музыканты совместно с режиссером Каролиной Поляковой создали проект «Репрезенто Ляпис-98».

21 апреля «Ляпис-98» выступят с заключительным концертом в этом сезоне в столичном Prime Hall. Музыканты значительно расширили программу, и зрителей ждут новые песни и, конечно, золотые хиты Ляписа.

Купить билеты можно на сайте.

Стоимость билетов: от 5 5 до 95 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650−11−33, +375 29 763−11−11.