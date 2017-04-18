Тереза Мэй объявила досрочные выборы в парламент Великобритании 18.04.2017, 13:19

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Тереза Мэй

Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании объявила о намерении распустить Палату общин парламента.

Досрочные выборы назначены на 8 июня. Об этом Тереза Мэй сообщила в экстренном заявлении у своей резиденции на Даунинг Стрит после встречи с министрами правительства, передает «Радио Свобода».

Ранее правительство неоднократно отвергало возможность проведения выборов до 2020-го года. Мэй, однако, заявила, что пришла к выводу, что проведение новых выборов необходимо, чтобы обеспечить стабильность в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского Союза.