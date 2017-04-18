Минторг: Белорусы жалуются на дорогие продукты 2 18.04.2017, 13:41

Больше всего жалоб поступает на дорогие торты, цветки лаванды и на капусту «урожая 2017 года».

С помощью горячих линий чиновники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) решили «бороться» с фактами роста цен в магазинах и не только.

Журналисты kp.by решили выяснить, на что жалуются белорусы.

- В основном на то, что в одном магазине цена выше, чем в соседнем. Люди недовольны стоимостью очень многих продуктов, - отвечает Елена Синельникова, начальник управления методологии, анализа и прогнозирования цен МАРТ. - Например, подсолнечного масла, свежемороженой рыбы, хлебобулочных изделий, молочной продукции, детского питания, торты, свинины и курицы, картофеля, сахара, яиц, томатов, свежей зелени. А также пива, кофе, минеральной воды... Однажды даже пожаловались, что на заправке продается очень дорогая кока-кола. Необычнее всего слышать жалобы на товар, который на прилавках в широком ассортименте. Были и покупатели, недовольные тем, что в магазинах дорогая одежда, обувь, посуда, часы. Есть те, кого не устраивают цены на бытовые услуги: ремонт водопроводного крана, заточку ножовки, ремонт кнопки или замену молнии. Есть нарекания на стоимость лекарственных препаратов - к примеру, травы лаванды и «Мукалтина».

- Некоторые жалуются на общий рост цен, - говорит Елена Синельникова. - Были звонки и по поводу уменьшения веса в упаковке некоторых продуктов. Люди говорят, что так сложнее разобраться с ценами. Часто жалуются на недостоверные ценники, к примеру цена на нем не всегда соответствует той, что выбивают на кассе. Особо внимательный покупатель даже заметили, что на ценнике белокочанной капусты написано «урожай 2017 года», а на самом деле она прошлогодняя.

Специалисты обещают, что каждая жалоба будет рассмотрена:

- Некоторые заявители не требуют письменного ответа о результатах разбирательства, некоторые - требуют. Но каждая жалоба будет рассматриваться. Важно установить, действительно ли это нарушение, которое требует устранения, - сказали в МАРТ.