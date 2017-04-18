В Люблине пройдет встреча с Андреем Санниковым 18.04.2017, 13:50

Андрей Санников

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» 20 апреля презентует в Люблине свою книгу «Белорусская рулетка».

О встрече в Люблине с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» и экс-кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андреем Санниковым сообщило местное «Радио ER».

«Рекомендуем мероприятие, посвященное сложной политической ситуации в Беларуси. У всех нас появилась уникальная возможность встретиться с человеком, который борется за свободу своей страны. Уже в следующий четверг, 20 апреля, в Люблин по приглашению «Объединения глобальной солидарности» (Stowarzyszenia Solidarności Globalnej) приедет Андрей Санников. Встреча начнется 20 апреля в 17.00 в Волонтерском центре Люблина (ул. Głębokа 17)», - говорится в сообщении.

О мероприятии рассказал основатель «Объединения глобальной солидарности» и директор «Радио ER» ксендз Мечислав Пузевич:

«Андрей Санников – незаурядная личность. В 2010 году он рискнул стать конкурентом Лукашенко на президентских выборах в Беларуси и за это полгода провел в колонии. Андрей Санников описал те события в книге «Белорусская рулетка», которая будет представлена на встрече в Люблине. Сердечно приглашаю всех на встречу с человеком, который много отдал борьбе за демократию в своей стране».

Ранее презентация книги Андрея Сaнниковa прошла в Варшаве. Отрывки из «Белорусской рулетки» читал известный польский актер Анджей Северин.