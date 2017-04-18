Минчанин нашел болт в упаковке с пряниками 2 18.04.2017, 14:17

Пряники «Пионерские» оказались с сюрпризом.

«12 апреля я покупал продукты питания в универсаме «Домашний», что по улице Сухаревская, 5. Захотел купить пряников. Взял упаковку с названием «Пряники «Пионерские» глазированные» и обнаружил внутри «сюрприз» от производителя. Там был самый настоящий болт! - пожаловался nn.by читатель Андрей. - Присутствие металлического болта в упаковке с пряниками красноречиво указывает на халатное отношение к контролю продукции на производстве».

На столичном предприятии «Бисквитная фабрика», где были изготовлены пряники, пообещали разобраться в ситуации.

«Меры примем обязательно: узнаем, какая смена и кто виноват, как инородный предмет мог попасть в упаковку, - сообщила Екатерина Жуковская, инженер по качеству - У нас внедрена система менеджмента качества продукции, поэтому нужно обязательно определить причину случившегося. Виновных накажем. Предприятие обязательно отреагирует».

Также Жуковская призвала недовольного покупателя самого позвонить на предприятие. По словам женщины, обиженного клиента пригласят обсудить ситуацию с руководством фабрики.