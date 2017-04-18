Политзаключенного Дмитрия Полиенко отправили в бобруйскую колонию 18.04.2017, 14:25

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Правозащитники призывают поддержать политического заключенного.

Общественному активисту Дмитрию Полиенко, который должен отбыть полтора года присужденного срока в связи с отменой отсрочки наказания, в качестве места заключения назначили исправительную колонию №2 в Бобруйске. Об этом ПЦ «Весна» стало известно 18 апреля.

Среди тех, кто в предыдущие годы в ИК-2 отбывал сроки по политически мотивированным приговорам, были фигурант «дела 14-ти» Андрей Ким, узники Площади-2010 Дмитрий Дрозд и Андрей Протасеня, руководитель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Дмитрий Полиенко, по имеющейся процедуре, по прибытии в колонию должен был быть помещен в так называемый «карантин» - закрытый отряд, в котором новые заключенные находятся две недели - за это время они проходят медобследование, а администрация изучает их дела и присматривается к ним самим, оформляет учетные документы, после чего распределяет по отрядам.

ПЦ «Весна» призывает к поддержке политического заключенного. Направляйте ему письма солидарности на адрес:

Дмитрию Полиенко

ПК-2, в карантин,

ул. Сикорского, 1, г. Бобруйск,

Могилевская область, 213800

Напомним, 7 апреля суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку исполнения наказания, присужденного активисту судом Центрального района в октябре 2016 года.

Поводом для уголовного преследования стало участие Полиенко в мирной акции – велопробеге «Критическая масса», который проходил 29 апреля прошлого года и был прерван милицией. Таким образом, с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году, активист должен отбыть полтора года заключения.

Правозащитное сообщество Беларуси пришло к выводу, что осуждение Дмитрия Полиенко непосредственно стало результатом реализации им свободы мирных собраний и выражения мнения, и квалифицирует социального активиста как политического заключенного, требуя от властей его немедленного освобождения.