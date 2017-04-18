Белорусский сварщик разгуливал по Петербургу с автоматом Калашникова 1 18.04.2017, 14:40

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При задержании белорус сообщил, что на этот автомат не требуется регистрация в правоохранительных органах.

16 апреля в половине седьмого утра возле дома №125 по Ленинскому проспекту был задержан белорусский сварщик, который работает на «Зенит-арене». Парня досмотрели и нашли у него... предмет, который внешне похож на автомат Калашникова АК-47, сообщает gazeta.spb.ru.

Белорус не смутился и заявил, что автомат АК-103, который изъяли правоохранители, это свето-шумовое выхолощенное оружие. Мол, не требуется на него регистрация в правоохранительных органах.

Сейчас предмет, который внешне все-таки похож на автомат, отправлен на экспертизу. К слову, белорус живет в Петербурге без регистрации.