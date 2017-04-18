Навальный показал, как выглядит дом миллиардера Усманова 5 18.04.2017, 15:02

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Российский оппозиционер с помощью дрона развенчал «жалкую ложь старика Бурханыча».

«Для меня действия Навального всегда были худшим примером того, что называется «верхоглядством», — сказал в своем интервью олигарх Алишер Усманов.

«В этом же интервью он заявил, что подает на меня в суд», пишет на своем сайте российский оппозиционер, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, и продолжает:

— В этом же интервью он солгал такое количество раз, что само это интервью является идеальным доказательством правоты ФБК: да, Усманов действительно подарил одному из фондов империи Дмитрия Медведева особняк на Рублевке. Да, этот эпизод нашего расследования полностью доказан, и Усманов не может теперь даже манипулировать фактами, ему остается только прямо лгать.

В новом ролике прибегаем к лучшим традициям верхоглядства — глядим сверху и с высоты птичьего полета показываем, как устроился на Рублевке этот обладатель состояния в $ 13 миллиардов долларов. Ну а также на документах развенчиваем жалкую ложь старика Бурханыча.