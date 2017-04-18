Протест дальнобойщиков дошел до Москвы 5 18.04.2017, 15:37

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Фото: RFE/RL current time

Полиция РФ начала блокировать первые машины на МКАД.

Организаторы всероссийской забастовки дальнобойщиков сообщили о том, что полиция заблокировала их машины на МКАД вокруг Москвы. Утром 17 апреля дальнобойщики хотели поставить машины возле Реутова на востоке от столицы РФ и на юге, возле торгового комплекса «Мега» на Теплом Стане, сообщает «Настоящее время».

«План «А», по которому ставить машины хотели поставить машины у Меги Теплый Стан не сработал, две машины там были заблокированы. Остальные поставили по плану «В» на МКАД в Реутове», - рассказали организаторы стачки. Однако, по их словам, к стоянке торгового центра «Шоколад» в Реутове быстро подтянулись силы полиции, которые тоже блокировали машины протестующих.

«Вокруг наших машин находится семь машин полиции, пока проводятся беседы», — рассказал секретарь «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. В ГИБДД заявили дальнобойщикам, что они находятся на частной территории.

По словам участника стачки, в Реутове стоят восемь грузовых машин и один микроавтобус с символикой организации.

Дальнобойщики и перевозчики по всей России уже почти месяц проводят забастовку, протестуя против высоких тарифов системы оплаты проезда по дорогам «Платон» и требуя их отмены. Один из организаторов протестов рассказал, что, по его оценкам, в Дагестане бастуют порядка 95% водителей большегрузного транспорта, в Чечне – 95%, Ингушетии – 80%, Осетии – 90%, Карачаево-Черкессии – порядка 80%, Ставрополе – порядка 60%.

География протестов растянулась от Читы и Иркутска до Санкт-Петербурга и Архангельска. Однако ни региональные, ни федеральные власти пока не хотят идти ни на малейшие уступки протестующим.