Активист из Калинкович: Во власти совершенно некомпетентные люди 11 18.04.2017, 15:54

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Иллюстрационное фото

Сегодня Калинковичи с 45-тысячным населением не живут, а выживают.

Когда-то здесь процветала промышленность – эффективно работал завод бытовой химии, консервный завод, мебельная фабрика и другие.

Сегодня Калинковичи с 45-тысячным населением не живут, а выживают – заводы, которые еще не закрылись, работают в одну смену, максимальный заработок – 400 рублей ($200), передает «Белсат».

«У меня родственница за 27 дней работы получила 78 рублей 19 копеек. Вот как жить? 78 рублей и трое маленьких детей», – рассказывает местный житель.

Другой говорит:

«У меня жена получает 2 миллиона (200 рублей), я – больше».

Молодая женщина рассказывает, что зарабатывает примерно 400 рублей. На такую зарплату могут рассчитывать работники Калинковичского мясокомбината, который является одним из самых известных местных предприятий.

Калинковичский мясокомбинат снаружи имеет приличный вид: новый корпус администрации, у проходной – декоративный водопад и цветы. На официальном сайте учреждения говорится о непрерывной модернизации и новых технологиях. Но вот так выглядит внутренний двор (смотрите видео выше): в некоторых помещениях нет даже оконных рам.

«Все это вранье, предприятие у нас респектабельное, нормальное, больше ничего вам комментировать не буду!», – говорит главный экономист предприятия Наталья Чопик.

Что касается других предприятий города, то Калинковичский ремонтно-технический завод вынужден работать в одну смену, а часть сотрудников сейчас в отпуске за свой счет.

«Работал я на ремонтном заводе в первый раз с 1987 года до 1999 год. Сначала мастером ОТК, после литейщиком. Скажу прямо – в те годы ситуация была более-менее хорошая», – отмечает бывший сотрудник ремонтно-технического завода Руслан Метлицкий. – «Через 11 лет я снова пришел работать в сборочный цех и не узнал завод: по нему будто бы Мамай прошел!»

Местный активист Денис Ребенков обращает внимание, что за последние 22 года в Калинковичах закрылся шиферный и консервный заводы, не работает сельхозтехника:

«У нас во власти совершенно некомпетентные и неквалифицированные люди, которые не знают, как работает экономика в XXI веке».

Между тем, согласно официальной статистике, Гомельская область по доходам населения занимает второе место после Минской. Недавно сюда приезжал Лукашенко, чтобы ознакомиться с социально-экономическим развитием региона. Тогда диктатор заявил:

«Наш человек любит, чтобы его организовали, чтобы поставили к станку. Он сделает все, что вы ему скажете. Но сначала надо ему заплатить».

Однако сегодня в Калинковичах нет ни тех станков, ни тех зарплат. Поэтому молодежь покидает родные места и уезжает на заработки, например, в Россию.

«Чтобы заработать денег. Здесь – никак», – отвечает на вопрос житель Калинковичей.

И пока Лукашенко в очередной раз пламенно обещает зарплату «по пятьсот», Калинковичи стоят на пороге экономического коллапса и без надежды на спасение.