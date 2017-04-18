13 крутых изобретений, которые перенесут вас в будущее 2 18.04.2017, 16:12

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Ученые не перестают удивлять изобретениями, которые неизменно восхищают и вызывают желание заполучить их себе.

Adme.ru нашел 13 гениальных новинок, которые уже есть в продаже или совсем скоро там окажутся.

Левитирующая настольная лампа

Фото: flyte

Flyte — это беспроводная лампочка, парящая в воздухе над небольшим деревянным основанием, в которое встроены магниты. Такую лампу уже активно используют, ведь это крайне энергоэффективно — при 6 часах работы в день лампа может проработать целых 22 года.

«Умная» куртка со встроенным обогревателем

Фото: flexwarm

В ткань куртки Flexwarm встроены особые обогревательные элементы в области спины, груди и запястий. При помощи специальных датчиков можно peгулиpoвaть пoдaчу тeплa в зaвиcимocти oт ваших пожеланий. Полезное открытие оценят не только любители активного спорта.

Стерилизатор поверхностей

Фото: verilux

Устройство Kitchen Sanitizing Wand с помощью ультрафиолетового излучения уничтожает до 99 % вредоносных бактерий и микроорганизмов с любых твердых непористых поверхностей. Кажется, сбылась мечта всех хозяек — теперь кухня будет сверкать чистотой, ведь эта идея уже воплотилась в жизнь.

Тройной телефон Flip Phone

Фото: idkul

Три взаимосвязанных экрана в одном мобильном телефоне могут работать в разных режимах, даже если одновременно использовать разные приложения. Клавиатура находится с обратной стороны одного из трех раскладных элементов устройства. Продвинутые пользователи уже мечтают, чтобы проект скорее внедрили в производство.

Беспроводные наушники-переводчики Pilot

Фото: waverlylabs

Достаточно вставить в ухо этот крошечный наушник — и он мгновенно начинает производить автоматический перевод на заданный в установках язык. И все это без подключения к сети. Так что уже сегодня можно путешествовать еще более легко и интересно.

Два в одном: ролики и скейтборд

Фото: hammacher

В отличие от привычных скейтбордов, Sidewinding Circular Skates позволяет свободно управлять ногами, поворачиваться и крутиться. В основе скейта — 2 колеса диаметром 25 см и удобные платформы для ног. В восторге от такого изобретения будут не только подростки. И это уже реальность!

Зарядное устройство Port на солнечной батарее

Фото: xd-design

Port — это компактный внешний аккумулятор, который заряжает телефон при помощи солнечной энергии. Для этого достаточно прикрепить его к любому окну в доме, в машине или в самолете при помощи специальной присоски. Очень удобно, можете оценить сами.

Телефон и Bluetooth-гарнитура в одном устройстве

Фото: mojorno

Наконец-то удалось объединить гарнитуру Bluetooth и мобильный телефон в одном устройстве. Когда вы сжимаете телефон с боковых сторон, из середины выступает лепесток наушника, который вставляется в ухо. Жаль только, что проект под названием Сambala находится еще в стадии идеи.

Сканер для определения состава пищи

Фото: tellspec

Для тех, кто хочет быстро и точно узнать состав блюда, изобрели и выпустили устройство TellSpec. Оно сканирует продукты, затем отправляет список ингредиентов и сведения о пищевой ценности блюда в специальное приложение на смартфоне. Теперь можно не переживать за безопасность продуктов, которые мы едим.

Невероятно гибкий смартфон

Фото: getportals

Portal — это супергибкий смартфон, который не боится падений и может быть погружен в воду на глубину до 10 метров. При этом он легко превращается в гаджет, который крепится к руке, и может выполнять роль фитнес-трекера и смарт-часов. Производители обещают выпустить устройство на рынок в ближайшее время.

Портативный копировальный аппарат Copy & Paste

Фото: yankodesign

Copy & Paste позволяет считывать и распечатывать изображения на чем угодно и где угодно. Достаточно нажать на кнопку и отсканировать объект, а после изображение можно перенести на любую поверхность при помощи чернил. Пока что это только концепт, но когда это устройство выпустят, за ним точно выстроится длинная очередь.

Телефон с самым наглядным прогнозом погоды

Фото: yankodesign

Window Phone может наглядно и очень реалистично показывать погоду, для этого он просто меняет внешний вид экрана. Осталось только дождаться, пока концепт будет реализован.

Электронная сенсорная ручка, которой можно писать где угодно

Фото: otmtech

При помощи ручки Phree можно писать что угодно и где угодно, и это реально работающий продукт. Все нанесенные на любую поверхность символы будут оцифрованы и отправлены на смартфон или компьютер. Согласитесь, незаменимая вещь, если нужно срочно что-то записать, а под рукой ни телефона, ни бумаги.