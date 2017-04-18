На заправка предлагают рассчитываться за бензин в рассрочку 10 18.04.2017, 16:37

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Не каждому белорусу по карману заправить полный бак.

В сети АЗС «Белоруснефть» решили простимулировать продажи с помощью предоставления рассрочки. С середины апреля можно купить топливо, сопутствующие товары или услуги в рассрочку, сообщили onliner.by в пресс-службе компании. Период рассрочки — один месяц.

«Белоруснефть» ввела в обращение так называемую «карту покупок». Ее можно предъявить на заправке, получить топливо или другой товар в момент покупки, а оплатить — в следующем месяце. Предложение не предусматривает взимания процентов. Условие: платеж по карте необходимо совершить до 20-го числа, следующего за месяцем, в котором была совершена операция.

На вопрос, для чего был внедрен такой инструмент, учитывая, что заправку топливом нельзя назвать сверхбольшой тратой, в пресс-службе заметили:

«Кому-то пригодится такая возможность. Она распространяется и на другие товары — например, моторное масло высокого качества. Для кого-то, возможно, отдать 50 рублей единовременно — проблема, большие деньги. Тут и пригодится карта. Мы видим, что рассрочка (как банковский продукт) востребована в стране, растет количество клиентов. Планируем таким образом увеличить продажи, привлечь новых клиентов, дать им возможность рассчитываться различными способами, сделать лояльными к нашей сети».

По информации сети, уже зарегистрировано несколько операций по карте.