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Евгения Стрижак: Наша сила – в солидарности и поддержке

  • 18.04.2017, 17:06

Власти не удастся отвлечь белорусов от протестов.

Об этом в «Фейсбуке» написала Евгения Стрижак - жена активиста независимого профсоюза РЭП Андрея Стрижака, которого вчера посадили на 10 суток.

«Вся наша сила - в солидарности и поддержке. Этими репрессиями, хоть и пока что мелкими (по сравнению с расстрелами в подвалах) власть хочет нас отвернуть от протестов, от выражения своего мнения, от пути борьбы за собственное достоинство. Но вместе - ничего не страшно. Это я говорю как человек, который сегодня побывал под тюремным кладкой и остался в настроении - благодаря Максиму и Юли Филипович», - написала Евгения Стрижак.


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