Фотофакт: В Гродно экскаватор упал с тягача 2 18.04.2017, 17:25

Экскаватор «уронили» на путепроводе.

18 апреля около 9 часов на проспекте Я.Купалы в Гродно с трала на проезжую часть свалился гусеничный экскаватор. Спецтехнику везли в сторону Румлевского моста, инцидент произошел на закруглении дороги при съезде с путепровода.

Как сообщает АвтоГродно, экскаватор уронили у пешеходного перехода. По предварительной информации никто не пострадал. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Проезд с проспекта в сторону Румлевского моста затруднен.

Данный случай не первый в Гродно. В этом смысле отметился 2013 год: в феврале 2013-го с трейлера упал танк Т72 на площади Тызенгауза, затем на День Независимости еще один танк «уронили» на ул. Горького, а в декабре 2013-го с тягача на легковые автомобили «уронили» два катка.