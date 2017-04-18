Турецкая оппозиция подала запрос об отмене итогов референдума 18.04.2017, 17:45

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Оппозиция требует отменить результаты прошедшего 16 апреля референдума о расширении полномочий президента.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции направила официальный запрос в высший избирательный орган страны с требованием аннулировать результаты прошедшего референдума. Об этом объявил во вторник, 18 апреля, заместитель председателя НРП Бюлент Тезджан. Он подчеркнул, что его партия будет использовать все возможные легальные способы, чтобы оспорить итоги голосования. Глава НРП Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, обвинил избирательную комиссию в незаконной поддержке правящей Партии справедливости и развития, пишет «Немецкая волна».

Оппозиция приводит целый список нарушений в ходе референдума, однако наиболее серьезным считает решение избирательной комиссии засчитать бюллетени, на которых не были проставлены официальные печати, которые являются доказательством их подлинности. Адвокатские ассоциации в Турции также сочли это нарушением закона. В Анкаре сотни человек начали выстраиваться в очереди у офисов избирательной комиссии, чтобы подать петиции с требованием пересмотреть это решение. Такая же очередь выстроилась у центрального офиса избиркома в Стамбуле.

Между тем официальные власти Турции заявили, что прошедшее голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами. С минимальным перевесом победили сторонники поправок в Конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента.