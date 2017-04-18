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Писатели проводят чтения солидарности с Героями Дня Воли

  • 18.04.2017, 18:09

Мероприятие проходит в книжном магазине «Логвінаў».

В акции примут участие несколько десятков писателей, поэтов и общественных деятелей, передает «Белсат».


Среди них:

Валентина Аксак, Валентин Акудович, Алексей Андреев, Игорь Бобков, Павел Барковский, Андрей Бастунец, Ольгерд Бахаревич, Михаил Боярин, Сабина Брыло, Татьяна Водолажская, Руслан Вашкевич, Лявон Вольский, Влад Величко, Адам Глобус, Виктор Жибуль, Анатолий Иващенко, Павел Костюкевич, Влад Ленкевич, Владимир Мацкевич, Владимир Некляев, Сергей Пукст, Антон Рудак, Дмитрий Строцев, Андрусь Такинданг, Андрей Хаданович, Юлия Тимофеева, Cергей Хоревский, Татьяна Щитцова, Оксана Шелест.

«Наш интеллектуальный марафон проводится в знак солидарности со всеми, кто участвовал в мартовских протестах и демонстрациях, и кто сейчас терпит преследование и необоснованные обвинения.

Мы против того, чтобы наша страна захлебывалась в потоках лжи, против постоянного нагнетания страха, который лишает нас возможности доверять друг другу. Мы хотим, чтобы наши слова и действия восстанавливали свободу и осмысленность в нашей стране.

Мы выступаем в защиту принципов справедливости и прав человека, и высказываемся против бюрократического абсурда и государственного цинизма, которые лишают граждан нашей страны всякой надежды на будущее», – пишут организаторы мероприятия.


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