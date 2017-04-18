Шахназаров и русский миссионер

Шахназаров и русский миссионер4
- Виктор Шендерович
- 18.04.2017, 18:44
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История про русского миссионера, несущего свет истины окружающим Россию отсталым народам.
Шахназаровскую «Анну Каренину» я не смотрел, но осуждаю.
Зато про самого Карена Георгиевича у меня есть дивное воспоминание.
Лет десять-двенадцать назад, когда я уже был маргиналом, но со мной еще можно было разговаривать, не рискуя отлучением от бюджетной миски, Карен Георгиевич, встретив меня случайно в одном артистическом кафе, спросил, чем я сейчас занят. Я ответил, что как раз, на радость руководимому им «Мосфильму», написал, можно сказать, киносценарий.
Речь шла о пьесе «Тезка Швейцера», где в условное людоедское племя, типа нашего, приезжает миссионер из Страсбурга, с Евангелием и гуманитарной помощью. И как его потом, под распил «гуманитарки» и разговоры об уважении к местным традициям, едят... Пьеса была написана в 2003 году, под свежим впечатлением от визита в Чечню, с миротворческой миссией, лорда Джадда...
Помните, в шляпе такой... с другой планеты немножко...
Короче, я получил от Шахназарова визитку и послал ему на мейл эту пьесу.
И мне позвонили с «Мосфильма»!
Референтка сказала: Карену Георгиевичу понравилась ваша пьеса, и он готов сделать по ней кино! Только нужна буквально одна правка...
- Какая? - в волнении спросил я, готовый практически на все.
- Карен Георгиевич просил передать: миссионер должен быть - русский.
Когда первый шок прошел, я спросил:
- А людоеды тогда кто?
Референтка ответила: - Я не знаю. Я же не читала. Просто Карен Георгиевич просил передать: миссионер должен быть - русский.
Короче, так и не случилось мне стать автором кина на «Мосфильме» - про русского миссионера, несущего свет истины окружающим Россию отсталым народам.
Все счастливые сценаристы счастливы одинаково, каждый несчастный - несчастлив по-своему...