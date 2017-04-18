Бурба покинул минское «Динамо» 18.04.2017, 18:49

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Павел Бурба

Сергей Опимах сменил Павла Бурбу на посту и.о. первого заместителя гендиректора хоккейного «Динамо».

В руководстве ХК «Динамо-Минск» произошли изменения. Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Сергей Опимах, заместителем генерального директора по экономическим вопросам стал Дмитрий Нагайченко. Павел Бурба покинул клуб, сообщает официальный сайт «зубров».

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец так прокомментировал кадровые перестановки:

— Павлу Леонидовичу Бурбе было предложено продолжить работу в клубе, однако он принял решение не продлевать контракт. Таким образом, руководство клуба доверило должность первого заместителя генерального директора, пока в статусе исполняющего обязанности, Сергею Опимаху. Этот специалист давно трудится в «Динамо-Минск», накопил большой опыт, и хотя он никогда не был на первых ролях, но выполнял большой объем работы, не заметный широкой публике. У меня нет сомнений, что он достойно справится с поставленными задачами. В круг обязанностей Сергея Николаевича будут входить спортивные вопросы, формирование команды на следующий сезон. Он должен будет оказать квалифицированную помощь тренерскому штабу в подборе игроков.

Кроме того, чуть раньше в клубе появился заместитель генерального директора по экономическим вопросам. Им стал Дмитрий Нагайченко, ранее возглавлявший наш филиал в Молодечно. Дмитрию Дмитриевичу удалось хорошо себя там проявить. Решение экономических вопросов, задача зарабатывания денег является важнейшей для нашего клуба. Я надеюсь, что новый человек на этом направлении придаст «Динамо-Минск» необходимый импульс развития.