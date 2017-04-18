25 Нобелевских лауреатов по экономике раскритиковали программу Ле Пен 18.04.2017, 19:00

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Марин Ле Пен

Нобелевские лауреаты считают, что антиевропейская программа Ле Пен дестабилизирует Францию.

25 лауреатов Нобелевской премии по экономике раскритиковали антиевропейскую программу кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

Об этом они написали в открытом письме, опубликованном в издании Le Monde (перевод - «Гордон»).

Они отметили, что европейская интеграция нужна не только для поддержания мира на континенте, но и для экономического роста стран-членов. Предложенные Ле Пен изменения дестабилизируют Францию, а также негативно скажутся на экономической и политической стабильности в Европе.

По мнению экономистов, политика протекционизма – опасный способ достижения экономического прогресса, который приведет к ответным мерам и "торговым войнам".

Нобелевские лауреаты считают, что мигранты, интегрированные в рынок труда, могут пойти на пользу экономике страны. Они также высказались против возвращения к национальной валюте.

"Между неприсоединением к еврозоне и отказом от валюты после ее принятия существует огромная разница", – подчеркивают экономисты.

Авторы письма подчеркнули, что сейчас Европа и мир столкнулись с беспрецедентными трудностями, и для их решения потребуется еще больше солидарности и единства.

Открытое письмо подписали Роберт Солоу (лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 года), Уильям Шарп (1990), Джеймс Миррлис (1996), Амартия Сен (1998), Роберт Манделл (1999), Дэниел Макфадден (2000), Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц (2001), Даниэль Канеман (2002), Роберт Энгл (2003), Финн Кидланд (2004), Эдмунд Фелпс (2006), Эрик Мэскин и Роджер Майерсон (2007), Питер Даймонд и Кристофер Писсаридес (2010), Кристофер Симс (2011), Элвин Рот (2012), Юджин Фама, Роберт Шиллер и Ларс Хансен (2013), Жан Тироль (2014), Энгус Дитон (2015), Оливер Харт и Бенгт Хольстрем (2016).

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 7 мая пройдет второй тур с участием двух кандидатов с наибольшим количеством голосов.

Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах инициирует выход Франции из Европейского союза и наладит отношения с Россией.

Говоря об оккупации Крыма, она утверждала, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях, которые "трудно опротестовать". Смену власти в Украине по итогам Революции достоинства она называла путчем, и обвиняла Киев в том, что "власть сбрасывает на людей снаряды" на Донбассе.

Высказывания Ле Пен о том, что Крым никогда не был украинским, в январе 2017 года украинский МИД назвал "ничтожными как с исторической, так и с правовой точки зрения". Служба безопасности Украины даже собиралась запретить ей въезд в Украину, но в конечном счете отказалась от этой идеи.