Ученый рассказал, какое вино мог пить Иисус Христос 2 18.04.2017, 19:27

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Выводы ученый основывает на данных о том, какое вино можно было чаще всего встретить в Иерусалиме два тысячелетия назад.

Специалист по старинным напиткам Патрик Макгаверн, представляющий Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, высказал свое предположение относительно того, какое вино мог пить Иисус Христос. Свои мысли он основывает на имеющихся данных о том, в какое вино можно было чаще всего встретить в Иерусалиме два тысячелетия назад, пишет mk.ru.

По словам исследователя, две тысячи лет назад в Иерусалиме было наиболее популярно концентрированное вино с фруктовыми нотками и специями. Часто этот напиток на Ближнем Востоке имел привкус граната, мандрагоры, шафрана или корицы. По мнению ученого, нельзя исключать, что подобное вино пил и Иисус Христос.

Как рассказал ученый, о том, какие напитки были популярны в той или иной местности в далеком прошлом, до сих пор могут рассказать сосуды, в которых эти напитки хранились. Изучение химических «следов» на стенках древней посуды позволяет ученым получить информацию о том, что именно пили люди в далёком прошлом. Сообщается, что на основании этих данных даже предпринимаются попытки применить древние рецепты и в наше время (пусть в полной мере это едва ли возможно, поскольку с веками несколько изменяются сами фрукты и ягоды, которые должны быть компонентами напитка, и это может немного повлиять на его вкус).

Патрик Макгаверн рассказал, что в прошлом ему удалось получить информацию о составе питья на основе шоколада, в далеком прошлом распространенного на территории Центральной Америки, а также напитка с медовым привкусом, обнаруженного в гробнице, где, как предполагается, был захоронен отец исторического Царя Мидаса, ставшего прообразом персонажа греческой мифологии, который превращал в золото все, к чему прикасался.