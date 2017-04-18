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В Турции продлили режим чрезвычайного положения

  • 18.04.2017, 19:35
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Чрезвычайное положение в стране продлевается уже в третий раз.

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца начиная с 01:00 19 апреля, сообщает РБК со ссылкой на CNNTurk. Голосование проводилось по запросу правительства.

Чрезвычайное положение в стране продлевается уже в третий раз.

Совет нацбезопасности страны рекомендовал в ночь на вторник, 18 апреля, продлить действие режима ЧП. Кабинет министров страны такое решение поддержал.

Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории Турции после попытки государственного переворота, совершенной в июле 2016 года.

В Турции 16 апреля прошел референдум по вопросам внесения изменений в Конституцию, предоставляющие главе государства право назначать членов кабинета министров, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. За поправок в основной закон высказались более 51% населения страны.


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