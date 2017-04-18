«Крумкачы» разыграют «настоящий» автомобиль на матче с БАТЭ 1 18.04.2017, 20:34

«Вороны» решили потроллить коллег из брестского «Динамо».

ФК «Крумкачы» объявили о розыгрыше игрушечного автомобиля на матче четвертого тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.

«Мы в тренде и разыграем авто на игре с чемпионом! В пятницу на матче «Крумкачы» — БАТЭ мы разыграем самый «настоящий» автомобиль — модель «ауди» ради пришедших на стадион болельщиков! Игра начнется в 19.30, розыгрыш — в перерыве!»— говорится в сообщении «воронов».

Ранее брестское «Динамо» на матче с БАТЭ разыграло среди болельщиков настоящий автомобиль — «Рено».