Белоруса застукали за съемкой видео с дрона в пограничной зоне 1 18.04.2017, 20:47

Брестчанин снимал свою усадьбу с квадрокоптера и случайно залетел в погранзону.

57-летний житель Брестского района запустил квадрокоптер - чтобы снять рекламный ролик о своей агроусадьбе. Одного он не учел - что летая над усадьбой, можно случайно залететь в пограничную зону. Собственно, это и произошло.

Вечером 17 апреля неподалеку от пункта пропуска Домачево, что на белорусско-польской границе, брестские пограничники заметили, как радиоуправляемый летательный аппарат вначале взлетел, а потом опустился на землю. Собственно, фермера нашли. И провели с ним профилактическую беседу.

Пограничники объяснили, что по закону их надо предупреждать о начале и окончании использования (содержания) в погранзоне летательных аппаратов массой более 1 кг. А в пределах пограничной полосы использование авиамоделей вообще запрещено, сообщается на сайте Госпогранкомитета.