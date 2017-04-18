iPhone 8 получит революционный дизайн 18.04.2017, 21:25

Смартфон оснастят двумя стеклянными панелями и металлической рамкой.

Будущий iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года, получит дизайн в стиле iPhone 4. Об этом сообщил японский блог Mac Otakara, передает Telegraf.com.

Согласно информации инсайдеров, будущий гаджет получит две стеклянные панели, а также металлическую рамку, выполненную из нержавеющей стали.

В блоге также были опубликованы приблизительные рендеры будущего смартфона.

Инсайдеры уточняют, что в гаджете будет использована улучшенная версия нержавеющей стали в сравнении с корпусом смарт-часов Apple Watch.

Также источник сообщает, что гаджет действительно получит OLED-дисплей, однако он будет плоским, а не изогнутым, как ожидалось ранее.

Кроме того Apple оснастит свое детище двойной камерой iSight Duo с вертикальной организацией для съемки VR-контента. Инсайдер также отмечает, что параллельно будут выпущены слегка обновленные iPhone 7s и iPhone 7s Plus , которые получат немного более толстые корпусы, нежели предшественники.Перейти на Главную страницу