Блогера Максима Филипповича снова вызывают в суд 6 18.04.2017, 21:55

Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Повестку милиционеры передали через дочь блогера.

«Дочка сказала, что приходили милиционеры, когда взрослых не было дома. Передали через двери, чтобы я пришел в суд Советского района Гомеля 21 апреля», - сказал Максим Филиппович «Свободе».

«Я раньше писал заявление, чтобы меня по таким вопросам уведомляли смс или повесткой. 19 апреля пойду выяснять дату, время и по какому поводу вызывают. Подозреваю, что из-за «акции нетунеядцев» в Пинске 11 марта», - сказал Максим Филиппович.

Максим Филиппович — известный видерблогер, который ведет канал «Гарантий НЕТ» на «Ютубе».

В марте и апреле Максим Филиппович провел в заключении 23 дня — за участие в акциях нетунеядцев в Бресте, Пинске и Молодечно. За решеткой Филиппович держал голодовку.