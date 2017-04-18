Зачем премьер Великобритании объявила досрочные выборы 18.04.2017, 22:30

Тереза Мэй объявила досрочные выборы, они могут пройти 8 июня.

Выборы-сюрприз

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй в заранее незапланированном обращении к согражданам объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. Стабильный парламент и сильное правительство нужны, чтобы завершить процесс выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), объяснила она. Мэй намерена 19 апреля направить в парламент законопроект о досрочных выборах, для его принятия необходима поддержка двух третей парламента, пишет РБК.

«Британия покидает Европейский союз, и пути назад нет <...> Мы вернем контроль над своей валютой, законами, границами и будем свободны заключать сделки со старыми друзьями и новыми партнерами», — заявила премьер. Однако, по словам экс-лидера консерваторов, этому «правильному подходу» противостоят другие партии в парламенте. По словам премьера, оппозиционная Лейбористская партия обещает заблокировать финальные договоренности с ЕС о выходе Великобритании, либерал-демократы пытаются парализовать работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит вообще всему, что делает правительство.

Предыдущие парламентские выборы прошли в 2015 году. На них консерваторы получили 36,8%, а их традиционный соперник Лейбористская партия — 30,5%. Следующие выборы должны были состояться в 2020 году. Тереза Мэй, после того как заняла пост премьера в июле 2016 года, не раз исключала возможность проведения досрочных выборов. Именно поэтому объявление о досрочных выборах стало неожиданностью, сказал профессор политологии Университета Кента Ричард Саква. Решение провести выборы досрочно связано с тем, что Лейбористская партия теряет позиции и премьер хочет воспользоваться нынешним политическим преимуществом, объясняет Саква. Учитывая, что в Палате общин преимущество консерваторов небольшое, а в верхней Палате лордов позиции слабы, британскому премьеру нужны крепкие тылы, объясняет мотивацию Мэй ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Еще одна причина для проведения досрочных выборов в том, чтобы они не совпали с финальными переговорами по выходу Великобритании из ЕС, сегодня Brexit определяет всю британскую политику», — говорит Саква.

Позиции сторон

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил 18 апреля, что его партия поддерживает проведение выборов в 2017 году. Голосование даст избирателям шанс проголосовать за правительство, которое ставит интересы большинства выше всего, цитирует его заявление Би-би-си. Поддержал выборы и лидер Либерально-демократической партии Тим Фаррон. «Если вы хотите избежать катастрофического Brexit; если вы хотите сохранить Великобританию в едином рынке (ЕС); если вы хотите Британию, которая открыта, толерантна и едина, — это ваш шанс», — цитирует его слова британская газета The Guardian.

Консерваторы лидируют в опросах общественного мнения. 44% опрошенных социологической службой YouGov/Times заявили о готовности проголосовать за консерваторов, если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, свидетельствует опрос, проведенный 12–13 апреля. За лейбористов готовы голосовать 23%, за либерал-демократов — 12%, за право-консервативную Партию независимости Соединенного королевства (UKIP) — 10%. Половина опрошенных считают Терезу Мэй лучшим премьером, лидера лейбористов Корбина таковым готовы признать 14%.

Опросы говорят в пользу нынешнего премьера и ее партии, однако в последнее время социологи дают ошибочные прогнозы, так что исключать сюрприза нельзя, говорит Саква.

Влияние на Brexit

Мэй заявила, что по итогам выборов надеется получить в парламенте твердое большинство, которое поддержит правительство на переговорах с Европейским союзом по Brexit. Официальный процесс выхода Великобритании из ЕС был запущен 29 марта. Переговоры об условиях выхода могут продлиться до двух лет. Согласно ст. 50 Лиссабонского договора, участие выходящей страны в общих для ЕС договорах автоматически истекает ровно через два года после подачи уведомления о выходе, таким образом, Великобритания должна покинуть Евросоюз не позднее 29 марта 2019 года. Мэй в обращении 17 апреля повторила, что отказа от выхода из Евросоюза не будет.

Участник митинга против Brexit



Фото: Neil Hall / AP

«Надежды на то, что Brexit может быть отменен, совершенно необоснованны. Впервые премьер-министр прагматично показала преданность тори идее Brexit», — прокомментировал решение британского премьера председатель международного комитета парламента ФРГ Норберт Реттген.

«Вероятность того, что все пойдет не по плану и противники Brexit укрепят свои позиции, конечно, существует, но это мало что изменит в запущенном процессе», — говорит Иван Цветков, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета (СПбГУ). На данной стадии ход Brexit больше зависит от переговоров между ЕС и Лондоном, чем от соотношения сил в британском парламенте, для Мэй досрочные выборы — это шанс почувствовать себя более уверенно при небольшом риске потерять что-то существенное, рассуждает Цветков. Процедура выхода из ЕС продолжится, но в ходе переговоров возможны различные сюрпризы, заключил Цветков.

Увеличение численности депутатов-консерваторов в парламенте даст премьеру больше возможности для маневров на переговорах, позволит ей провести вариант «жесткого» Brexit, то есть получения более полного контроля над границами и развития отношений с ЕС по общим правилам Всемирной торговой организации, пишет Bloomberg. «Переговоры [будут] беспрецедентно сложными и масштабными», — предупреждает Саква. По словам эксперта, основные переговоры должны завершиться к середине 2018 года, чтобы осталось время для ратификации соглашения между ЕС и 27 членами национальных парламентов с одной стороны, и парламентом Великобритании — с другой.

Решение Мэй — грамотный тактический ход, но может оказаться рискованным и привести к обратным последствиям, так как не все члены Консервативной партии поддержали Brexit, предупреждает управляющий партнер юридической компании Conner & Company Люк Коннер.

В том, что Мэй проводит выборы досрочно, чтобы увеличить число своих сторонников в парламенте и провести вариант «жесткого» выхода из ЕС, премьера обвинила лидер Шотландской национальной партии, первый министр Шотландии Никола Стерджен. Решение премьера укрепляет намерения Эдинбурга «самостоятельно определять собственное будущее», заявила Стерджен. 28 марта, за день до подписания уведомления о запуске процесса Brexit, парламент Шотландии проголосовал за проведение повторного референдума о независимости в период между осенью 2018-го и весной 2019 года. От своего намерения власти Шотландии не отказываются.