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Белорусский тренер стал обладателем «Кубка Братины»

  • 18.04.2017, 22:45

Балашихинское «Динамо» Александра Журика выиграло главный трофей Высшей хоккейной лиги.

Известный в прошлом защитник сборной Беларуси, а ныне старший тренер балашихинского «Динамо» Александр Журик стал обладателем «Кубка Братины» — главного трофея Высшей хоккейной лиги, передает «Прессбол».

«Динамо» взяло верх в четвертом матче финальной серии с усть-каменогорским «Торпедо» (2:1). Отметим, что за весь плей-офф чемпионы потерпели всего три поражения, а полуфинал c «Зауральем» и финал выиграли «под ноль».

В тренерском штабе «бело-голубых» Журик является первым помощником главкома Анатолия Антипова. Нынешний пост 41-летний специалист занял в декабре 2015-го, пойдя на повышение из МХЛовского МВД. До того Александр трудился ассистентом Дэйва Льюиса в сборной Беларуси на успешном для нее чемпионате мира-2015 в Остраве. Игровую карьеру Журик завершил по окончании сезона-2008/09.


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