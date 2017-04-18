Выборы во Франции: Четверо кандидатов сравняли шансы попасть во II тур 18.04.2017, 23:02

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

За пять дней до первого тура президентских выборов во Франции четверо кандидатов в президенты имеют шансы попасть во второй тур. Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, обнародованных во вторник, сообщает liga.net со ссылкой на Euractiv.

Центрист Эммануэль Макрон и крайне правая Марин Ле Пен лидируют в первом туре, согласно опросу Elabe, проведенному в воскресенье. Макрон, по данным опроса, получит 24% голосов, Ле Пен - 23%.

Тот же опрос показал, что консервативный Франсуа Фийон и крайний левый Жан-Люк Меланшон имеют все шансы пройти во второй тур с соответственно 19,5% и 18% голосов.

Согласно ежедневного опроса Opinionway, Макрон и Ле Пен в перовом туре получат по 22%, в то время как претендует на 21% голосов избирателей, Меланшон - на 18%.

Отмечается, что все кандидаты проводили предвыборные встречи и митинги в течение Пасхальных выходных.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.