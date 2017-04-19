Лукашенко еще больше рассердил белорусов 9 19.04.2017, 8:39

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Своими действиями режим нажил себе непримиримых врагов.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский рассказал Charter97.org, выйдя на свободу после 24-суточного административного ареста за участие в Дне Воли.

- Вы героически выдержали один из самых длительных сроков заключения после акции 25 марта. Какими были условия содержания?

- Первые восемь суток я провел в Изоляторе временного содержания, остальные – в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Условия не изменились с 2011-2014 годов: прогулки очень короткие, а камерах огромная влажность. Что касается тюремщиков – он вели себя более вызывающе, чем в последние годы. Наверное, нервозность властей передалась и им.

- За время нахождения на «сутках» у вас была возможность отрефлексировать и оценить политическую ситуацию в Беларуси. Как вы можете охарактеризовать происходящее в стране?

- Режим Лукашенко явно демонстрирует, что не собирается идти ни на какие реформы и собирается и дальше пользоваться исключительно репрессивными методами.

Европа должна наконец увидеть, что эволюция этой системы невозможна. Лукашенко не способен действовать в цивилизационных рамках – даже в каких-то очень условных, приблизительных рамках.

- Какой конкретно должна быть политика Евросоюза в отношении режима Лукашенко?

- Хочу напомнить, что прошлые санкции работали: по крайней мере в Беларуси после 2010 года были освобождены политзаключенные. Сейчас у нас в стране снова есть политзаключенные – значит, против Лукашенко должны быть введены максимально жесткие санкции.

Это должны быть санкции как против тех, кто финансирует режим, так и протест тех лиц, кто принимает участие в подавлении гражданских протестов и свободы слова в Беларуси.

- Вы упомянули термин «политзаключенные». Нужно ли придать этот статус парням, которые сейчас задержаны по «делу патриотов»?

- Необходимо как можно скорее признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными. Это однозначно будет способствовать их скорейшему освобождению.

По поводу позиции «Весны» в этом деле хочу отметить, что правозащитники уже делали подобную ошибку, когда не признали сразу политзаключенным Михаила Жемчужного. Ему не присвоили своевременно этот статус из-за того, что некоторые правозащитники якобы «не владели полной информацией». И поэтому Жемчужный не попал в предыдущий этап освобождения политзаключенных. Надеюсь, что сейчас правозащитники найдут в себе моральные и физические силы признать арестованных по «делу Белого легиона» политзаключенными и нам тогда будет легче их освобождать.

По самой сути этого дела хочу сказать: режим напуган народными протестами и поэтому сам пытается запугать людей. С такой же целью проводится и преследование Дмитрия Полиенко. Все эти дела – просто провокация со стороны властей.

Уверен, что эти провокации не остановят настоящих патриотов Беларуси и запугать у режима никого не получится.

Я даже вижу диаметрально противоположный эффект: такие действия, как брутальный разгон мирной акции на День Воли мобилизовали и еще больше рассердили белорусов. Теперь даже те, кто смотрели на все эти события «со стороны», высказывают желание присоединиться к протестующим.

На мой взгляд, отталкиваясь от того, что мне удалось услышать на «сутках», режим Лукашенко только нажил себе еще больше непримиримых врагов.

- Какие у вас планы на ближайшее время?

- Самое главное – надо продолжать протестную активность. Сейчас нет никаких оснований ослаблять накал нашей борьбы. Напротив, Лукашенко своей глупой и недальновидной политикой дает еще больше поводов для акций против него. Бой продолжается.