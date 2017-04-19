Как стать чиновником и «кинуть» людей на $250 тысяч 24 19.04.2017, 8:00

3,608

Занимательные факты из биографии коммуниста Петрамовича.

Милиционеры ищут жертв бывшего замглавы администрации Партизанского района Минска Николая Петрамовича.

«Салідарнасць» изучила его биографию и ожидаемо нашла много интересного.

Среди учебных заведений, которые окончил Николай Петрамович, – Институт государственной службы Академии управления при Лукашенко.

Он работал на «Интеграле», где дорос до руководителя ячейки БРСМ и начальника управления кадров предприятия.

Затем был избран «депутатом» Мингорсовета – как представитель Коммунистической партии.

Газета «Минский курьер» поздравляла начальника на своих страницах в публикации под заголовком «Асы своего дела».

Наконец, Николая Петрамовича назначили заместителем главы администрации Партизанского района столицы.

Он рассказывал минчанам о социально-экономической ситуации на предприятиях и в учреждениях.

Давал наставления призывникам.

И выступал с другими патриотическими речами.

А также приходил с поздравлениями на выпускные вечера в учебных заведениях.

О собраниях, на которых присутствовал чиновник, потом писали: «Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке».

Но были, конечно, и более важные дела, за которые отвечал Николай Петрамович. На президентских выборах-2015 он, в частности, отвечал за состав участковых комиссий в своем районе.

Незадолго до скандала по итогам трудового семестра первый секретарь Минского городского комитета «БРСМ» Чечукевич объявил Петрамовичу благодарность.

И вот недавно правоохранительные органы сообщили: Петрамович продолжительное время под разными предлогами, в том числе под предлогами дачи взяток руководителям государственных организаций, завладевал деньгами граждан. На общую сумму около 250 тысяч долларов.

В советские времена была популярна милая песенка «Из чего же сделаны наши мальчишки?». Глядя на биографию Николая Петрамовича, вполне можно догадаться, из чего же сделаны наши чиновники. И фальшь там будет одной из основных составляющих.