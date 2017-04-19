Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования 6 19.04.2017, 8:06

12,032

Держать рублевые вклады в банках стало менее выгодно.

С 19 апреля ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 14% годовых, сообщается на сайте Нацбанка.

Также снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям при поддержке текущей ликвидности банков — с 18% до 17% годовых.

Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности составят 9% годовых, они также снизились на 1%. Такое решение правления Национального банка было озвучено еще в конце марта на основании анализа ситуации «о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере» и прогноза ее развития до конца 2017 года.

С начала года это уже четвертое снижение ставки рефинансирования в нашей стране: 18 января ее снизили с 18% до 17%, 15 февраля — с 17% до 16%, 15 марта — с 16% до 15% годовых.