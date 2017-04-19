Российский корабль затонул возле оккупированного Крыма 14 19.04.2017, 8:22

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Иллюстрационное фото

На борту сухогруза «Герои Арсенала» находилось 12 человек экипажа.

В районе Керченской переправы потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на котором находились 12 членов экипажа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму, сигнал SOS был принят в 03:54 по местному времени.

К месту аварии были направлены шесть судов. Как отмечают спасатели, ситуация осложняется сильным ветром, скорость которого достигает 20 м/с.

По данным источника РИА «Новости», пятерых членов экипажа удалось спасти, семеро считаются пропавшими без вести. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы крымского управления МЧС Владимира Иванова сообщило, что одного человека удалось поднять на борт спасательного судна, еще несколько человек в спасательных жилетах находятся в воде и вытащить их не удается из-за сильных волн.

По данным портала marinetraffic.com, сухогруз вне зоны видимости. Последняя полученная позиция о его местонахождении в Черном море, недалеко от Керчи. На сайте vesselfinder.com также отмечается, что 15 апреля судно заходило в порт Азова.

Приписанный к порту Херсон сухогруз «Герои Арсенала» ходил под панамским флагом. По данным МЧС, он направлялся с грузом зерна из Азова в Турцию.