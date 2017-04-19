Трамп подписал указ «Покупай американское и нанимай американцев» 4 19.04.2017, 8:45

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Указ вносит изменения в правила выдачи рабочих виз в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте Белого дома (перевод – lenta.ru).

Документ называется «Покупай американское и нанимай американцев» (Buy American and Hire American). Ожидается, что его действие приведет к изменению визовой политики, а также условий проведения госзакупок и торговых соглашений.

В частности, он направлен на увеличение доли произведенных в США товаров в ходе государственных закупок правительственными структурами. Вместе с тем руководство государственных ведомств сможет пересмотреть договоренности с зарубежными поставщиками, если в них указано приобретение слишком больших объемов иностранных товаров. Помимо этого, указ разрешает американским компаниям продавать товары правительствам торговых партнеров США на тех же условиях, что и иностранные фирмы на внутреннем рынке.

Также указ оговаривает изменение правил выдачи рабочих виз «H-1B», по которым в страну приезжали зарубежные специалисты, имеющие опыт и навыками, редкие для США. Указывается, что американские компании ради экономии зарплат предпочитают американцам неквалифицированных иностранцев, в связи с чем профильные ведомства должны будут подготовить рекомендации по изменениям в иммиграционной политике, которые приведут к найму в самом деле одаренных, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.

31 марта Дональд Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита. Согласно первому, Департаменту торговли дается 90 дней на подготовку отчета о факторах, влияющих на торговый дефицит. Второй документ нацелен на увеличение сбора импортных пошлин.