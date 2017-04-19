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Гомель: Пора показать диктатору красную карточку с надписью «Уходи!»

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  • 19.04.2017, 8:54
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Фото: svaboda.org

Благодаря массовым протестам народ сейчас выигрывает у власти на политическом поле.

18 апреля в Общественно-политическом центре Гомеля на улице Полесской состоялось открытое обсуждение формата проведения первомайской акции солидарности. В нем участвовали представители различных политических партий, движений, общественных организаций, а также гомельские блогеры, сообщает «Радыё Свабода».

Некоторые участники встречи предлагали 1 мая выйти на площадь Восстания с бело-красно-белыми флагами и понятными горожанам лозунгами: «Работа. Солидарность. Реформы. Честные выборы».

Общественный активист Александр Процко предложил, чтобы у митингующих были красные карточки, как в футболе, с надписью: «Уходи!».

Заместитель председателя ОГП Василий Поляков считает, что белорусское общество сейчас уверенно выигрывает у власти: «Люди своими протестами в феврале и марте добились приостановления декрета № 3 и почувствовали, что вместе они могут заставить власти считаться с их мнением. Нежелание властей проводить социально-экономические реформы выведет на улицы более граждан», - считает Василий Поляков.


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