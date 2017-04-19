Номер Naviband на «Евровидение» готовит украинская команда 4 19.04.2017, 9:14

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Фото: euroradio.fm

Профессионалы из Украины до этого готовили к конкурсам Злату Огневич и Джамалу.

Представители Беларуси на «Евровидении-2017» Naviband дали пресс-конференцию в редакции «Комсомольской правды» в Украине. Ксения Жук и Артем Лукьяненко рассказали подробности номера, с которым появятся на сцене конкурса, передает euroradio.fm.

По словам музыкантов, подготовкой номера занимается украинская команда профессионалов, которая готовила Злату Огневич и Джамалу. Это хореограф Татьяна Островерх, стилист Джамалы Дмитрий Курята и режиссерская группа. Строиться номер будет вокруг полета, что, по мнению музыкантов, соответствует их песни. На сцене Ксюша и Артем будут вдвоем (без бэнда), но вместе с четырьмя бэк-вокалистами (трио «Биатрис» и Михаил Сосунов).

«Нам нравится медиа-пространство Украины, как развиваются музыканты, какие материалы выходят, поэтому мы и решили готовить номер в Киеве», ― говорят участники группы.

Репетиции дуэта проходят в Киеве, куда артистам приходится часто летать. В Минске Ксюша и Артем посещают уроки вокала у Ольги Дроздовой. Все расходы участия группы на конкурсе взяла на себя Белтелерадиокомпания. Промо-менеджер группы ― Сергей Андрианов.

Naviband выступят во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая под номером 15.

23 апреля музыканты сыграют акустический концерт в минском Дворце профсоюзов, который станет «проводами» Naviband на конкурс в Киев.