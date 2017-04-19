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Под Барановичами 25 ланей выбрали волю, а не жизнь в вольере

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  • 19.04.2017, 9:27
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Европейская лань
Фото: animaljournal.ru

Необычная история одного побега.

«Нашaй Нiве» стала известна одна комическая история, произошедшая в Барановичском лесхозе несколько лет тому назад. В этот лесхоз закупили 25 европейских ланей и поселили их в одном большом вольере.

Говорят, кто-то предлагал разбить их на меньшие группы, но то ли не успели, то ли не захотели. А однажды во время урагана на вольер рухнуло соседнее дерево, в ограждении образовалась брешь. 25 ланей время не теряли. И когда буря утихла, ни одного животного в пределах ограждения уже не было.

Бросились было ловить, да куда там — лани разбежались по соседним лесхозам (а там кто чужую работу делать будет?).

Так лесники и махнули рукой на животных — все равно когда-то их планировалось выпустить. Правда, директор лесхоза все же пострадал — перевели его в заместители. А лани до сих пор бродят по лесам Брестской области.

«Переловить их не представляется возможным, да и зачем — их уже не 25, а все 40 — размножаются на воле», — пояснил директор Барановичского лесхоза Дмитрий Козел.


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