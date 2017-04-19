«Новая газета» опубликовала два совершенно разных рассказа Дадаева об убийстве Немцова 2 19.04.2017, 9:39

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Заур Дадаев

Что из показаний предполагаемого убийцы политика – правда?

18 апреля 2017 года в Московском окружном военном суде выступил с показаниями основной обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев, бывший военнослужащий батальона полка им. Ахмата Кадырова (бывший «Север»).

Он заявил присяжным: «27 февраля сделал намаз, вернулся домой и из дома не выходил. Я никаких выстрелов в Немцова не производил. Я Немцова вообще не знаю».

Однако на предварительном следствии, под видеозапись, только что задержанный Дадаев сам назвал себя киллером и подробно рассказывал, как шел за Немцовым на Большом Москворецком мосту и затем выпустил в него три пули, а когда тот попытался подняться, еще три.

В распоряжении «Новой газеты» оказалась полная видеозапись допроса Дадаева на предварительном следствии, а также видеозапись допроса Анзора Губашева, еще одного предполагаемого исполнителя убийства.

В качестве мотивов убийства Немцова и Дадаев, и Губашев называют высказывания политика в адрес пророка Мухаммеда и оппозиционную деятельность Немцова. Впрочем, кто конкретно им заказал убийство, на следствии они не говорили. Мол, просто сами решили.