Гомельские власти хотят отобрать у инвалида приватизированную квартиру 17 19.04.2017, 9:55

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«Законность» своих действий в горисполкоме объясняют указом Лукашенко.

Гомельские чиновники отбирают приватизированную квартиру. С такой проблемой в редакцию «Белсата» обратился Василий Ануфриев — инвалид второй группы, житель дома № 2 на улице Головачева.

Администрация Новобелицкого района Гомеля признала здание аварийным и опасным, поэтому сейчас требует от инвалида выселиться. Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко дал официальный ответ: если дом признан аварийным, то приватизация квартиры не учитывается.

«Кириченко дал мне ответ: дадим тебе три копейки, дадим коммерческое жилье. Если ты коммерческое жилье не хочешь, выкинем тебя на улицу без предоставления жилой площади. Инвалида 2-й группы», — делится с нами Василий Ануфриев.

Законность такого обмена в горисполкоме объясняют указом № 563, подписанным Лукашенко 4 года назад. То есть, чтобы забрать частные квартиры в любом красивом районе, достаточно собрать комиссию по делу признания дома аварийным.

«Наша Конституция гарантирует гражданам право приобретения собственности и гарантированного сохранения, если собственность приобретена законным путем, — говорит правозащитник Александр Евсеенко из Белорусского Хельсинкского комитета. — Мы видим, что законным путем собственность у гражданина куплена, но государство не выполняет своей функции по защите этой собственности, лишает гражданина собственности фактически».

В двухэтажке, где живет Василий, осталось только семь жилых квартир. Остальные жители жилья не приватизировали, поэтому сейчас, согласно горисполкома, им вообще ничего не принадлежит. Ведь сами якобы отказались от жилья.

«Нам никто не предлагал. А она говорит: как никто не предлагал? У вас же подписи стоят, что вы отказались от квартир», — говорит жительница дома № 2 Мария Андриянец.

«Я одинокая. Дочь у меня умерла в 31 год. Живу здесь 6 лет. Выселяют или в дом престарелых, или на улицу», — рассказывает о себе другая соседка Василия Ануфриева.

Василий полагает, что у исполкомовским чиновников есть свои мотивы такой активности.

«Выселить дом, и на этом месте построить высотку, вот что они хотят. Или своему чиновнику отдать за базовую величину этот дом», — считает Ануфриев.

Правозащитники советуют в такой ситуации сохранять переписку с чиновниками, обращаться к юристам и в независимые СМИ. А Василию Ануфриеву придется защищать частное жилье в суде. Не первый раз: он уже отстоял свою квартиру в 2005-ом и 2008-ом годах.