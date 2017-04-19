В Турции продолжаются народные протесты против итогов референдума 1 19.04.2017, 9:59

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Тысячи демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов страны.

В крупных городах Турции тысячи человек вновь вышли на улицы в знак протеста против исхода референдума о переходе к «президентской республике». Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехире, передает «Немецкая волна».

Задержаны полсотни демонстрантов

Протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который состоялся 16 апреля. По данным газеты Hürriyet, полиция задержала по меньшей мере 49 демонстрантов. Протестующие недовольны решением избирательной комиссии засчитать бюллетени с не проставленными официальными печатями, которые являются доказательством их подлинности.

По оценке оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН), за счет этого фальсификации могут составлять до 4 процентов голосов. В Анкаре и Стамбуле сотни человек выстраиваются в очереди у офисов избирательной комиссии, чтобы подать петиции с требованием пересмотреть исход референдума.

Ранее днем крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) направила официальный запрос в высший избирательный орган страны с требованием аннулировать результаты прошедшего плебисцита.

Между тем официальные власти Турции заявили, что прошедшее голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами. С минимальным перевесом победили сторонники поправок в конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента. Так, пост премьер-министра будет упразднен, глава государства сможет назначать и увольнять министров и судей, распускать парламент, править с помощью указов и объявлять чрезвычайное положение.