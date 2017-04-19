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Авианосная армада США направилась к берегам КНДР

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  • 19.04.2017, 10:31
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Флотилия США закончила маневры с Австралией и движется к Корейскому полуострову.

Авианосная флотилия США, отправленная более недели назад в воды близ Корейского полуострова, сначала ушла в противоположном направлении для участия в совместных учениях с Австралией. Лишь сейчас ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson выдвинулась в западную часть Тихого океана, сообщило командование Тихоокеанского флота США во вторник, 18 апреля, передает «Немецкая волна».

В связи с усилением конфликта вокруг ракетной и атомной программы КНДР Пентагон 10 апреля объявил, что авианосцу Carl Vinson приказано отправиться в сторону Кореи. Однако уже на следующий день представитель Белого Дома сообщил, что флотилии потребуется более недели, чтобы прибыть на место.

В минувшую субботу, когда Северная Корея демонстрировала «мощь» на военном параде, американская авианосная группа находилась еще очень далеко от Корейского полуострова в Зондском проливе, а затем - в Индийском океане, отметили в командовании Тихоокеанского флота.


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