CША может вернуть санкции в отношении Ирана 19.04.2017, 11:13

19,307

Трамп поручил проверить ядерное соглашение с Ираном.

Президент США Дональд Трамп поручил Совету нацбезопасности провести межведомственный обзор ядерной сделки с Ираном на предмет ее «необходимости»

для США, сообщил госскретарь США Рекс Тиллерсон, пишет «Гордон».

Президент США Дональд Трамп поручил Совету нацбезопасности США проверить, является ли ядерное соглашение с Ираном настолько необходимым для интересов США, чтобы продолжать приостановку антииранских санкций. Об этом говорится в письме государственного секретаря США Рекса Тиллерсона спикеру Палаты представителей США, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Президент Дональд Трамп поручил Совету нацбезопасности провести межведомственный обзор совместного всеобъемлющего плана действий на предмет, является ли отмена санкций против Ирана в соответствии с условиями JCPOA (ядерной сделки – прим) жизненно важной для интересов национальной безопасности США», – говорится в письме Тиллерсона.

Госсекретарь США отметил, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения по ядерной программе страны. Но в то же время есть опасения относительно страны как «главного спонсора терроризма».

Во время своей предвыборной программы Трамп заявлял, что ядерное соглашение с Ираном является «худшим в мире». Он активно критиковал международную политику президента Барака Обамы, для которого ядерная сделка с Ираном стала одним из основных пунктов внешнеполитической деятельности.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Иран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия.

Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в данной резолюции ООН, прекратят свое действие.