Ученые узнали о необычном влиянии соли на организм человека 7 19.04.2017, 11:22

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Специалисты установили, что употребление соленой пищи существенно влияет на организм человека.

В частности, исследователи из Института Вандербильта (Германия) рассказали, что соль делает человека агрессивнее из-за того, что влияет на увеличение чувства голода.

Также эксперты установили, что количество потребляемой соли и выпитой воды взаимосвязано. Эта связь может сильно повлиять на состояние человеческого организма и настроение, пишет orthodox.od.ua.

К примеру, соленая еда уменьшает жажду, но увеличивает чувство голода, что может сделать человека агрессивным. В ходе экспериментов ученые выяснили, что при употреблении соленой пищи организм человека не теряет влагу, как это принято думать, а напротив, накапливает ее. Эксперты убеждены в том, что при увеличении ежедневного потребления соли с 6 до 12 грамм подопытные пили меньше воды — что означает, что большая ее часть сохранялась в организме. Это явление связанно с употреблением соли.

Стоит заметить, что переход к другому типу расходования воды происходит в течение суток. Сохранение воды в ответ на высокое содержание соли имеет патологические последствия. Повышенный уровень глюкокортикоидов является независимым фактором риска развития диабета, ожирения, остеопороза и сердечнососудистых заболеваний.