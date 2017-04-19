Режиму скоро будет нечем платить наемникам 4 19.04.2017, 11:45

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Главные «доноры» государственного бюджета резко обеднели.

По итогам 2016 года чистая прибыль двух самых успешных предприятий, находящихся под контролем белорусского государства, — «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода уменьшилась в 5,2 и 2,1 раза, пишет «Завтра твоей страны».

Согласно годовым отчетам предприятий, за прошлый год чистая прибыль солигорского объединения сократилась с 1,12 млрд рублей до 217,2 млн рублей, а Мозырского нефтеперерабатывающего завода – с 349,1 млн до 164,7 млн рублей. В первом случае падение вызвано неблагоприятной конъюнктурой и падением цен на удобрения, во втором – сокращением поставок нефти из России.

По итогам 2015 года «Беларуськалий» занимал первое место по объему чистой прибыли, а Мозырский НПЗ был третьим.

Между ними в 2015 году находился принадлежащий «Газпрому» оператор магистральных трубопроводов на территории Беларуси «Газпром трансгаз Беларусь». По итогам 2016 года «Газпром трансгаз Беларусь» получил чистый убыток в размере 440,1 млн рублей.

Дочернее предприятие «Газпрома» оказалось в центре скандала, вызванного попыткой властей Беларуси уменьшить цену получаемого из России газа со 132 до 73 долларов за 1 тыс. куб. м. Конфликт удалось урегулировать только на прошлой неделе. Согласно достигнутым договоренностям, в 2018 году газ будет поставляться по 129 долларов за 1 тыс. куб. м., в 2019 – по 127 долларов.

За прошлый год в десятки раз вырос чистый убыток еще одного значимого для национальной экономики предприятия – «Гродно-Азота». Производитель азотных удобрений был убыточен в 2015 году (2 млн рублей), а по итогам 2016 году убытки выросли до 143,4 млн рублей.

Хорошую динамику показал Минский завод колесных тягачей, чистая прибыль которого выросла почти в два раза: с 30,0 млн до 58,9 млн рублей.

Улучшилась финансовая ситуация холдинга «БМЗ- управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Он вышел из убытков, которые составляли по итогам 2015 года 262,6 млн рублей, и получил чистую прибыль в размере 39 тыс. рублей.

В четыре раза выросла прибыль «БелАЗ-холдинга» (с 1,9 млн рублей до 8,0 млн рублей) и в 1,3 раза – «Нафтана» (с 4,9 млн до 6,6 млн рублей). Однако в объемах эти достижения не могут компенсировать уменьшение поток денежных средств в экономику и бюджет Беларуси от нефтепереработки и «Беларуськалия».