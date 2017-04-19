Венесуэлу ждет инфляция в 2000% 2 19.04.2017, 11:51

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Эксперты МВФ сулят режиму Мадуро экономические проблемы.

Уровень инфляции в Венесуэле по итогам текущего года может составить 720%, а в 2018 году дойдет до отметки в 2000%. Такие данные приводятся в новом докладе Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, пишет ghall.com.ua.

Эксперты МВФ полагают, что Венесуэла по-прежнему будет переживать большие экономические трудности и «сталкиваться с серьезными ограничениями в области импорта товаров», сообщает ТАСС.

Ожидается, что экономика сократится на 7,4%, а уровень безработицы повысится с 21,2% до 25,3%. В 2016 году, согласно просочившимся в СМИ предварительным данным Центрбанка Боливарианской Республики, инфляция в Венесуэле составила 800%.

Трехзначный рост уровня цен вынудил власти провести замену денежных знаков. Если до декабря прошлого года самой крупной купюрой в стране были 100 боливаров, то к настоящему времени в обращение начали поступать банкноты номиналом в 500, тысячу, две, три, пять, десять и двадцать тысяч боливаров. По установленному государством курсу 100 боливаров равны $10, однако на черном валютном рынке доллар стоит в десятки раз дороже.