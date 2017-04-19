Секретный доклад Хрущева продадут на аукционе 1 19.04.2017, 11:59

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Никита Хрущев

Крайне редкое издание доклада о культе личности Сталина выставят со стартовой ценой в $2-3 тысячи.

Секретный доклад советского лидера Никиты Хрущева и редкий альбом с фотографиями «Россия, 1918-1920 годы» вошли в число лотов на первых онлайн-торгах аукционного дома Christie's, посвященных важным геополитическим событиям XX века.

«Онлайн-аукцион «Восстание! Геополитические кадры XX века» - первые в истории торги, посвященные важным геополитическим событиям XX века. На этот аукцион предлагаются фотографии, плакаты, брошюры, карты и другие предметы коллекционирования - от большевистской революции, гражданской войны в Испании, независимости Индии, эры Тэтчер и многих других важнейших исторических моментов. Торги пройдут на сайте Christie's c 20 по 27 апреля», - сообщили журналистам в аукционном доме в понедельник, передает «Интерфакс».

Там отметили, что одним из лотов станет «секретный доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

«Это крайне редкое первое издание полного и сокращенного вариантов секретного доклада Хрущева, изданное в Варшаве в 1956 году. Оценочная стоимость - $2-3 тыс.», - сказали в Christie's.

С эстимейтом в $25-35 тыс. на торги выставят материалы тематической выставки, посвященной индустриализации Украины, а именно четвертой пятилетке 1945-1950 годов.

«Материалы посвящены результатам процесса индустриализации на территории Донецкого региона. (...) Это 18 складных выставочных стендов, состоящих из 66 информационных щитов, размером 600 x 1800 мм и меньше, с фотографиями в сопровождении трафаретных подписей на русском языке и сделанных от руки подписями на иврите», - пояснили в аукционном доме.

Также вниманию коллекционеров представят альбом с 86-ю фотографиями, на которых «запечатлены силы Королевских ВВС Великобритании, оказывающие поддержку антибольшевистским войскам во время Гражданской войны в России».

На представленных фотографиях запечатлен быт штаба Королевских ВВС Великобритании, отдельные виды кораблей и бомбардировщиков, а также члены личного состава. Как отметили в Christie's, на некоторых снимках можно видеть непосредственные сцены боевых действий.

Альбом в кожаном переплете был издан приблизительно в 1918-1920 годы. Его оценочная стоимость составляет $3-5 тыс.