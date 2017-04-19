По свободе вероисповедания Беларусь оказалась между Мьянмой и Кыргызстаном 19.04.2017, 12:10

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Фото с сайта lipetskmedia.ru

Американская организация исследовала ситуацию с религией в 198 странах.

В глобальном рейтинге ограничения властями свободы религии Беларусь находится между Мьянмой и Кыргызстаном.

Такие данные по итогам 2015 года 11 апреля опубликовала американская непартийная исследовательская организация Pew Research Center, пишет krynica.info.

По уровню правительственных ограничений религии в стране Беларусь находится в топе стран с высоким уровнем ограничения религии. Среди стран-соседей Беларуси Россия находится в группе стран с очень высоким уровнем ограничения религии, Латвия, Польша и Украина — средним, Литва — низким.

По уровню же враждебности общественности в сфере религии Беларусь попала в группу со средним уровнем враждебности. В этой же группе находится из стран-соседей Польша, Россия — в группе с очень высоким уровнем враждебности общественности в сфере религии, Украина — с высоким, Литва и Латвия — низким.

Уровень как правительственных ограничений, так и общественной враждебности в сфере религии в Беларуси ухудшился по сравнению с исследованиями по итогам 2007 и 2014 годов.

Всего была исследована ситуация в 198 странах.