Какая еда делает нас счастливыми? 1 19.04.2017, 12:18

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После вкусного обеда или даже просто после того, как съели шоколадку, мы обычно чувствуем себя намного лучше. Но в сытости ли дело?

О здоровом питании говорится и пишется так много, что просто удивляет, почему большинство из нас по-прежнему питается вовсе не тем, что советуют эксперты, а, скорее, наоборот. Почему люди едят заведомо вредные для организма вещи? Может, потому, что они лучше для души? Этой проблемой занялись исследователи Института психологии питания Гёттингенского университета имени Георга-Августа (Georg-August-Universität Göttingen), пишет «Немецкая волна».

Секрет счастья – в серотонине?

Ни для кого ни секрет, что время от времени мы пытаемся «заедать» свои проблемы, поднимать настроение, например, конфетками или шоколадом, успокаивать себя пирожным... Чаще всего именно сладостями. Действительно ли они помогают, или это чистое самовнушение?

Да, в том, что какие-то продукты действительно воздействуют на нас на физиологическом уровне, есть доля истины, подтверждает эксперт из Гёттингена Томас Эльротт (Thomas Ellrott). Но только доля. Так называемый «гормон счастья» серотонин, кроме всего прочего, оказывает влияние и на наше эмоциональное состояние. И если мы едим определенные продукты (шоколад, финики, инжир, сыр), содержащие внушительное количество важной аминокислоты под названием триптофан, в организме синтезируется серотонин, и тогда настроение наше заметно улучшается.

Вот только одним бананом или помидором, вопреки утверждениям, этого «счастья» все же не обрести. Причина в том, что они действуют лишь в комбинации с белковыми продуктами (например, мясом и молоком), а также с продуктами, содержащими витамины группы В (это орехи, цельные злаки, овощи).

Запасаемся калориями

Определенные вещи повышают настоение еще и потому, что это заложено в родовой памяти человека. Если мы едим именно их, срабатывает некая «система поощрения». В первую очередь, наш мозг приветствует особенно калорийную пищу, недостаток которой в процессе эволюции ощущался наиболее остро, считают психологи. Поэтому, скажем, жареные котлетки, свиная рулька или запеканка с сыром нам часто кажутся более вкусными, чем, например, зеленый салат или банан. Ведь котлетки обеспечивают «выживание» на более долгий срок. То есть на подсознательном уровне человек по-прежнему стремится запастись калориями.

Однако одни только калории сами по себе счастливым не делают. Определенный продукт или блюдо должны еще и ассоциироваться с положительными эмоциями, заранее располагать к себе, поясняет ученый из Гёттингена.

Вкус, знакомый с детства

Порою самая обыкновенная жареная картошка или простой омлет способны вызвать у нас ощущение абсолютного удовлетворения и даже счастья. А иногда изысканный обед, приготовленный из редкостных деликатесов, оставляет равнодушным.

Дело, прежде всего, в конкретной ситуации и связанными с ней эмоциями. Психологи приводят схожий пример: благородное вино, выпитое, что называется, «на ходу» из пластикового стаканчика, может оставить совершенно иные вкусовые и эмоциональные воспоминания, нежели глоток этого же напитка, выпитого из соответствующего бокала с наслаждением, в спокойной обстановке, в приятной компании, в обществе любимой женщины.

Так, пирожки, приготовленные по рецепту бабушки, способны сотворить настоящее чудо: поневоле возвращаешься в детство, чувствуешь себя надежно и спокойно. «Формула счастья» определенного блюда, по словам Томаса Эльротт, выглядит так: вкусная еда плюс приятная атмосфера, позитивные ассоциации.

Желудок и мозг

Но тогда напрашивается вопрос, может ли полезная (часто это малокалорийная) еда дать ощущение счастья? Конечно, может. Возможно и наоборот: некогда любимое блюдо вполне может превратиться в нелюбимое, если оно съедено в неприятной ситуации или приготовлено не так, как раньше. Он советует готовить «полезные» блюда к приходу гостей: они покажутся вкуснее в приятной компании.

Определенные предпочтения в выборе еды, по мнению экспертов, можно расценивать также как эволюционно обусловленную биологическую аварийную установку, направленную на предупреждение опасности, угрожающей жизни.

Немецкие ученые опираются на многочисленные исследования коллег из разных стран, в результате которых было доказано, что наш кишечник находится в постоянном контакте с головным мозгом. И то, что мы едим и пьем, вызывает у нас часто не менее бурные эмоции, чем те, о которых нам «сообщает» напрямую мозго. Именно на эту взаимосвязь рассчитывают ученые, надеясь в будущем с помощью оптимально подобранного питания предотвращать такие неприятные вещи, как депрессия.