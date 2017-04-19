В МВД испугались активности 3,5 тысяч футбольных болельщиков 19.04.2017, 12:36

В ближайшее время посещать стадионы могут запретить уже 130 фанатам из этого списка.

В ближайшее время фанатам-хулиганам запретят ходить на стадионы. Санкции будут применяться к тем, кто «отличился» на трибунах или после матчей совершением мелкого хулиганства, запомнится использованием пиротехники или в пьяном виде приходил посмотреть на игру. В среду «депутаты» приняли законопроект о внесении дополнений и изменений в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий в первом чтении, пишет tut.by.

В зависимости от совершенного правонарушения суды смогут запрещать болельщикам ходить на спортивно-массовые мероприятия на срок от трех месяцев до трех лет.

Замминистра внутренних дел Николай Мельченко рассказал, что сегодня в Беларуси около 3,5 тысяч активных спортивных болельщиков.

— Принимаемая норма касается, главным образом, футбольных болельщиков, потому что именно они доставляют нам больше всего проблем. На сегодня у нас около 130 уже засветившихся горе-болельщиков, — пояснил Николай Мельченко.

Списки тех, кому запрещено ходить на матчи будут публиковать на сайте МВД. А следить за тем, чтобы «штрафники» не прошли матч доверят сотрудникам милиции на входе на стадионы. Стоять со стопкой фотографий они не будут — на спортивных объектах установят специальные системы видеофиксации и контроля. На крупных стадионах такие уже есть.

— Сколько будет стоить такое техническое оснащение спортивных объектов? — уточнила у замминистра «депутат» Ольга Политико.

— Вопрос, конечно, интересный. Сколько это будет стоить, я сейчас не могу сказать, — ответил Мельченко. — Но ответственность за порядок на своих мероприятиях у нас несут спортивные объекты.

Это значит, что оборудовать стадионы специальными техническими средствами объекты будут за свой счет или за средства из местных бюджетов.

Министр спорта и туризма Александ Шамко уточнил, что сразу после принятия изменений в Кодекс об административных правонарушениях «огульное переоснащение стадионов не начнется». Расходы на безопасность будут закладываться в смету при строительстве новых и реконструкции старых объектов.

— Минспорта не видит для себя проблемы в поведении болельщиков. Я думаю, что принятие документа носит больше профилактический характер для тех людей, которые агрессивно ведут себя на стадионах, — сказал Александр Шамко.

За этот год МВД зафиксировало уже 29 происшествий с болельщиками как на самих стадионах во время игр, так и до или после матчей. В итоге сотрудники милиции составили 90 протоколов и задержали 109 человек.