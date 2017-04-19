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В Литве в поезде из Беларуси нашли контрабанду сигарет на полмиллиона евро

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  • 19.04.2017, 12:51

В ходе детальной проверки одного из вагонов обнаружили двойные стены.

Криминалисты Каунасского отделения таможни вместе с каунасскими таможенниками 14 апреля задержали в Каунасе большой груз контрабандных сигарет, сообщает delfi.lt.

Проверяя поезд, который прибыл в Литву из Беларуси, в одном из вагонов обнаружили изменения в конструкции (на поезде в Литву привезли крафт-бумагу для одной литовской компании).

В ходе детальной проверки вагона выяснилось, что с обеих сторон сделаны двойные стены, за которыми спрятаны контрабандные сигареты.

Всего таможенники обнаружили в тайниках 200 000 пачек (4 млн. шт.) сигарет NZ Gold Super Slims с белорусскими акцизами на сумму 580 000 евро.

В этом году это третье подобное происшествие: в январе задержали 173 коробок с сигаретами в полу «пустого» вагона, контрабанду задержали в Кене, в марте – 100 коробок в потолке «пустого» вагона нашли в Радвилишкисе.


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