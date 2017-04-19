Раскрыта неожиданная тайна портрета Радзивилла в Новогрудке 2 19.04.2017, 12:56

Под портретом Радзивилла с помощью рентгена обнаружили вторую картину.

Под портретом князя Доминика Радзивилла, который хранится в Новгородском государственном музее-заповеднике обнаружили второй, загадочный портрет, передает сайт vnovgorode.ru.

Неожиданное открытие стало результатом почти пятилетних исследований портрета, которые проводила старший научный сотрудник музея-заповедника, хранитель фонда изобразительного искусства Виктория Карпова.

По информации Карповой, портрет неизвестного мужчины, не имевший авторства и точной датировки, поступил в музей в 1947 году. На многометровом портрете его герой был изображен в темных одеждах с французскими орденами.

Согласно легенде, на портрете был изображен знаменитый магнат князь Доминик Иероним Радзивилл (1786—1813 гг.). Однако научных подтверждений этой гипотезе в тот момент не было.

В результате исследований Викторией Карповой было установлено, что на полотне действительно изображен Радзивилл. При этом ей удалось полностью проследить судьбу полотна.

До 1939 года портрет находился в Несвижском замке Радзивиллов. После присоединения Западной Белоруссии к СССР портрет оказался в Государственной картинной галерее БССР. В годы войны оккупанты вывезли полотно в Германию. После возвращения из-за границы портрет оказался в хранилище в городе Пушкине, откуда и попал в Новгород.

7 марта 2015 года музейщики подвергли портрет рентгенографическому исследованию. Рентгеновские снимки были сделаны в областной клинической больнице. Благодаря этим снимкам ученые установили, что под видимым глазу портретом Радзивилла находится еще один.

Композиция первоначального портрета, спрятанного под новыми слоями краски, значительно отличается от того, что видят зрители в настоящий момент. Князь на зарисованном портрете изображен в плаще и, видимо, в масонском фартуке.

Вместо французских орденов, которыми Радзивилл был награжден во время Отечественной войны 1812 года, на груди героя проявился масонский символ «Пламенеющая звезда» с так называемым «Ключом всезнания». На портрете также изображены колонна и пока не понятный предмет — меч или жезл.

Когда и зачем был переписан портрет, в настоящий момент остается загадкой для ученых.

Карпова не исключает, что изменения в полотно внес первоначальный автор портрета, однако не исключено также и то, что у портрета были все-таки два автора.

Виктории Карповой представляется очевидным, что изменения в портрет были внесены, чтобы скрыть масонскую символику. Возможно, это произошло после того, как император Александр I в 1822 году издал указ о запрете тайных организаций и, в частности, масонских лож.

Однако, как считает Карпова, изображение наполеоновских орденов, полученных Радзивиллом в войне с Российской империей и ее союзниками, так же, как и изображения масонских знаков, были своего рода смелым вызовом обществу.

Чтобы не нанести полотну непоправимые повреждения, ученые не намерены раскрывать первоначальный, «масонский» красочный слой, как это делают, например, их коллеги при реставрации икон.